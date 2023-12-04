Происшествия 04 декабря 2023, 12:57 Ребенок пострадал в ДТП в Петербурге

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. В аварии пострадал четырехлетний мальчик, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Nissan врезался в легковушку Volkswagen, которая двигалась по встречной полосе.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получил четырехлетний пассажир машины Volkswagen, его доставили в больницу.