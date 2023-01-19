Происшествия 19 января 2023, 18:49 Ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Первомайском районе города Новосибирска. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Тoyota Vitz врезался в легковую машину Nissan Sunny вблизи одного из жилых домов.

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Травмы различной степени тяжести получил мальчик 2015 года рождения, его доставили в больницу. Специалисты устанавливают все детали случившегося.

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