Эксклюзив 05 марта 2023, 08:34 Ребенок пострадал в ДТП с Daewoo Nexia и Cadillac в Москве Источник «360»: Daewoo Nexia и Cadillac столкнулись в Москве, пострадал ребенок

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Авария с двумя легковыми автомобиля произошла утром 5 марта в Москве, пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Маршала Голованова, столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Cadillac. Пострадали два человека, ребенок и взрослый, уточнил источник.

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По его данным, ребенка с переломом носа и сотрясением головного мозга отвезли в Морозовскую больницу, взрослого доставили в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с черепно-мозговой травмой и травмой ноги.

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Причина аварии устанавливается, работают экстренные службы.