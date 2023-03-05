05 марта 2023, 08:34
Ребенок пострадал в ДТП с Daewoo Nexia и Cadillac в Москве
Источник «360»: Daewoo Nexia и Cadillac столкнулись в Москве, пострадал ребенок
Авария с двумя легковыми автомобиля произошла утром 5 марта в Москве, пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Маршала Голованова, столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Cadillac. Пострадали два человека, ребенок и взрослый, уточнил источник.
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По его данным, ребенка с переломом носа и сотрясением головного мозга отвезли в Морозовскую больницу, взрослого доставили в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с черепно-мозговой травмой и травмой ноги.
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Причина аварии устанавливается, работают экстренные службы.
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