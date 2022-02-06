06 февраля 2022, 15:19
Ребенок пострадал в ДТП с 30 авто на Киевском шоссе
Гололедица стала причиной затора из 30 машин на Киевском шоссе, в одном из ДТП пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил РЕН ТВ.
Ребенка госпитализировали в Обнинскую больницу.
Правоохранители полностью перекрыли движение на шоссе с 116-го до 118-го километра.
ДТП с участием 14 машин произошло в Нижнем Новгороде пятого февраля, никто из участников происшествия не пострадал.
Накануне на 54-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП, в котором пострадали двое детей и один взрослый. По предварительной информации, у него перелом позвоночника.