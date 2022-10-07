Ребенок пострадал в аварии в Нижнем Тагиле | 360°

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Ребенок пострадал в аварии в Нижнем Тагиле

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ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось утром 7 октября возле «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, ребенка-пешехода мог сбить трамвай. К остановке, где произошло ДТП, прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

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О том, в каком состоянии находится пострадавший, не уточняется. По факту случившегося организована проверка.

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