Ребенок пострадал в аварии на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области

ДТП произошло неподалеку от города Шахты на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. Там столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водитель грузовика не смог рассчитать необходимую дистанцию, из-за чего врезался в микроавтобус. В результате восьмилетний ребенок, который находился во второй машине, получил серьезные травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.

«На месте аварии работали инспекторы ГИБДД, которые изучали обстоятельства аварии. После проверки будет вынесено процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.