Ребенок пострадал при столкновении четырех автомобилей в Чите

«После ДТП в городскую клиническую больницу № 1 доставили двоих пострадавших. Один находится в отделение травматологии, второй — в приемном отделении, его, вероятно, отпустят домой, и он будет лечиться амбулаторно. Кроме того, краевую детскую клиническую больницу привезли пострадавшего ребенка», — уточнили в пресс-службе министерства.

По информации ИА Nаtiоn Nеws, в управлении ГИБДД по Забайкальскому краю еще не прокомментировали ДТП. В настоящий момент детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.