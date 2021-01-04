Ребенок пострадал при пожаре в квартире на юге Москвы. Видео

Сильный пожар начался в квартире многоэтажного дома на улице Болотниковская на юге Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадал ребенок.

«360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пламя вырывается из окна.

В столичном главке МЧС сообщили, что заявка о возгорании поступила в 21:12. Пожар начался в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного дома. Когда спасатели прибыли на место, то огонь распространился на площади в 50 квадратных метров.

Из подъезда эвакуировали шесть человек. Пострадали четверо жильцов дома, в том числе один ребенок.