Происшествия 16 января 2024, 04:15 Ребенок пострадал при атаке дронов ВСУ на Воронеж Губернатор Гусев: при атаке украинских БПЛА в Воронеже пострадал ребенок РИА «Новости»

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Ребенок пострадал в результате попадания фрагментов сбитого украинского беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев со ссылкой на МЧС России.

«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — написал глава региона.

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По его словам, поквартирный обход продолжается.

Ранее Минобороны сообщило, что Воронежскую область атаковали три украинских беспилотника, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны.

До этого глава региона Гусев сообщил, что в результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна. В одной из квартир на балконе начался пожар — спасатели его уже потушили. На местах происшествий работают оперативные службы.