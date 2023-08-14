Происшествия 14 августа 2023, 11:12 Ребенок пострадал при атаке БПЛА на Белгород — СМИ РИА «Новости»: 10-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА на Белгород РИА «Новости»

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При атаке беспилотника в Белгороде пострадала 10-летняя девочка. Ей потребовалась операция, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

«Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить», — сказал он.

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Андрей Тулинов заявил, что пострадавшая от последствий атаки БПЛА 13 августа находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ее увезут в операционную.

Обломки беспилотника рухнули на улице Есенина в воскресенье вечером. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что никто не пострадал. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обломки дрона задели окна пяти квартир, вентфасад и 16 припаркованных машин.

Украинские военные пытались ударить по Крымскому мосту переделанной в ударную зенитной управляемой ракетой С-200, сообщило 12 августа Минобороны России. Ее засекли и перехватили.