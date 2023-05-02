Происшествия 02 мая 2023, 15:48 Ребенок пострадал после падения шкафа в магазине Оренбурга

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Шкаф упал на ребенка в мебельном магазине Оренбурга. Отец мальчика подал в суд на владельца заведения. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Оренбурга.

В 2020 году мужчина вместе со своей семьей отправился в магазин. Мальчик открыл дверцу выставочного шкафа, после чего мебель упала на ребенка. В результате он получил серьезные травмы. Пострадавшему потребовалась операция, а также длительное лечение.

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Отец мальчика обратился в суд, который постановил выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей. Также владельцу магазина придется выплатить штраф 125 000 рублей.