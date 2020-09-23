Ребенок пострадал от взрыва подаренной отцом гранаты в Москве. Инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября, в квартире дома на Мичуринском проспекте.

Отмечается, что соседи услышали громкий хлопок. 11-летний мальчик выдернул чеку из гранаты. В результате он получил множество ранений и оказался в больнице. В настоящий момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Следователи заинтересовались недобросовестными продавцами боеприпаса, пишет сайт myrussia.lifе.

Отец мальчика приобрел его в одном из магазинов при заправке, которая находится на Киевском шоссе. На упаковке гранаты нет предупреждающих надписей об опасности пользования гранатой.