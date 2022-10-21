Ребенок пострадал от взорвавшегося в руках украинского дрона под Белгородом | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 00:52 Ребенок пострадал от взорвавшегося в руках украинского дрона под Белгородом Губернатор Белгородской области Гладков: ребенок пострадал при детонации в руках дрона ВСУ РИА "Новости"

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В Белгородском районе от взрыва украинского дрона пострадал девятилетний ребенок, устройство сдетонировало у него в руках. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, при взрыве пострадали руки.

«В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии», — написал Гладков.

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У ребенка диагностированы открытые травмы конечностей, медики оказывают необходимую помощь.

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Ранее президент России Владимир Путин ввел на территории Белгородской области средний уровень реагирования. Особое положение объявлено также в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Все они граничат с Украиной.