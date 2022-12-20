Эксклюзив 20 декабря 2022, 17:24 Ребенок пострадал из-за вспыхнувшего газового баллона в доме в Северном Тушине Источник «360»: газовый баллон вспыхнул в доме в Северном Тушине, пострадал ребенок РИА «Новости»

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Пожар из-за газового баллона произошел в квартире одного из домов на Планерной улице в Северном Тушине в Москве. В результате пострадал ребенок, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

В одной из квартир на девятом этаже проводили сварочные работы во время замены батареи. В этот момент вспыхнул газовый баллон. Возгорания в квартире не возникло, добавил он.

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Загоревшийся баллон жильцы потушили самостоятельно. В результате в квартире возникло много копоти. Ребенок, который находился в доме в момент ЧП, пострадал от запаха гари, уточнил собеседник «360».

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На место происшествия вызвали скорую помощь. В квартиру также прибыли и правоохранительные органы.