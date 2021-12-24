Ребенок пострадал из-за схода наледи в Уфе

11-летний мальчик получил травмы из-за схода наледи в Уфе. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на УГЗ города.

Ситуация произошла утром 23 декабря у пятиэтажного жилого дома № 129 на улице Интернациональная. По предварительной информации, пострадавший ребенок направлялся в школу, когда на него обвалилась наледь. Родители доставили мальчика в лечебное учреждение после того, как мальчик уже попал в школу.