12 августа 2023, 14:57
Ребенок пострадал из-за оборвавшихся качелей на севере Москвы
Девочка получила ушибы из-за оборвавшихся качелей в Западном Дегунине в Москве
В Северном округе Москвы произошел несчастный случай на детской площадке. Там семилетняя девочка покалечилась из-за сломанных качелей, сообщило издание «Подъем».
В жилом комплексе «На Базовской» школьница во дворе каталась на качелях. В один момент крепление сломалось прямо под ней, и рухнул подвес. В результате ребенок упал, получив ушибы тела и головы.
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Родители планируют обратиться в прокуратуру. Они считают, что крепление качелей не соответствовало требованиям безопасности и винят в произошедшем работников «Жилищника» Западное Дегунино. Те, в свою очередь, по данным издания, обвиняют в ЧП родителей, уверяя, что они все преувеличили.
«Эта информация уже устаревшая. Это было где-то недели две назад, никто не получил увечья. Родители может, приукрасили. Нам уже писала префектура, они эту ситуацию взяли под контроль, мы готовим им справку», — уточнили в УК.
Авторы статьи добавили, что представители организации не пояснили, что сейчас с оборвавшимися качелями.
Ранее СК начал проверку из-за жалоб на расследование избиения мальчика в Москве. Сам ребенок рассказал, что конфликт возник из-за его общения с сестрой нападавшего.
Дети
Москва 2023
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