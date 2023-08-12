Происшествия 12 августа 2023, 14:57 Ребенок пострадал из-за оборвавшихся качелей на севере Москвы Девочка получила ушибы из-за оборвавшихся качелей в Западном Дегунине в Москве Фото: freepik.com

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В Северном округе Москвы произошел несчастный случай на детской площадке. Там семилетняя девочка покалечилась из-за сломанных качелей, сообщило издание «Подъем».

В жилом комплексе «На Базовской» школьница во дворе каталась на качелях. В один момент крепление сломалось прямо под ней, и рухнул подвес. В результате ребенок упал, получив ушибы тела и головы.

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Родители планируют обратиться в прокуратуру. Они считают, что крепление качелей не соответствовало требованиям безопасности и винят в произошедшем работников «Жилищника» Западное Дегунино. Те, в свою очередь, по данным издания, обвиняют в ЧП родителей, уверяя, что они все преувеличили.

«Эта информация уже устаревшая. Это было где-то недели две назад, никто не получил увечья. Родители может, приукрасили. Нам уже писала префектура, они эту ситуацию взяли под контроль, мы готовим им справку», — уточнили в УК.

Авторы статьи добавили, что представители организации не пояснили, что сейчас с оборвавшимися качелями.

Ранее СК начал проверку из-за жалоб на расследование избиения мальчика в Москве. Сам ребенок рассказал, что конфликт возник из-за его общения с сестрой нападавшего.