Ребенок пошел на поправку после падения в яму с кипятком в Новосибирске

Двухлетний мальчик вместе с матерью оказались в одной из больниц Новосибирска после падения в яму с кипятком. Ребенок получил сильные ожоги, но сейчас медики наблюдают положительную динамику лечения. Женщине также оказывают необходимую помощь.

«Ребенка перевели из реанимации в общее отделение ожогового центра», — рассказал РИА «Новости» сотрудник Новосибирской областной клинической больницы.

Жительница Новосибирска с ребенком упала в яму с кипятком. Мэрия взяла дело под контроль Подробнее

Мальчика доставили в реанимацию с 20% ожогов тела после того, как 17 сентября он упал в кипяток вместе с матерью. Они шли по улице города, но в какой-то момент провалились под асфальт. Пострадавших доставили в больницу, где ребенка начали экстренно выводить из ожогового шока. Женщина получила менее значительные травмы, но она также проходит лечение в медучреждении.

По словам начальника службы анестезиологии больницы Игоря Саматова, у малыша наблюдается положительная динамика и можно сказать, что ожоги получились поверхностными.

Мэрия Новосибирска уже взяла инцидент под личный контроль. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи и правоохранители.