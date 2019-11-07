Ребенок попытался покончить с собой, чтобы не возвращаться в школу-интернат

Новгородские следователи начали проверку после того, как ребенок попытался покончить с собой, приехав на выходные домой. Мальчик учится в физико-техническом интернате.

«У нас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подтвердили «360» происшествие в новгородском управлении Следственного комитета.

Как стало известно Telegram-каналу Life Shot, мальчик вырос в городе Сольцы Новгородской области, в семье военного летчика. Ребенок тоже хотел стать летчиком, но вместо этого его отдали в физико-технический интернат, откуда он приезжал домой на выходные.

Мальчик любит компьютерные игры. И в этот раз он играл, когда родители сказали ему, что надо уезжать обратно в интернат. Тогда ребенок попытался покончить с собой. Его доставили санавиацией в Москву, он находится в тяжелом состоянии в больнице.