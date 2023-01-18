Происшествия 18 января 2023, 04:03 Ребенок попал в реанимацию после нападения собаки на Камчатке Прокуратура: девочка попала в реанимацию после нападения собаки во дворе дома на Камчатке Pxhere

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Прокуратура Камчатского края организовала проверку после нападения собаки на ребенка во дворе частного дома. Семилетняя потерпевшая находится в реанимации Камчатской краевой детской больницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительно установленной информации, вечером, 17 января, две сестры играли на детской площадке. Вблизи от игровой зоны находился снежный вал, на который девочки взобрались. После этого дети «беспрепятственно попали во двор частного домовладения», где на одну из сестер напала собака.

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«Ребенок получил тяжелые травмы, ей оказана медицинская помощь, она прооперирована и находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении Камчатской краевой детской больницы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Камчатского края.

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Ведомство, как отмечается в сообщении, проверит «исполнение законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних».

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