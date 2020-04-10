Ребенок попал в больницу, выпив жидкость для очистки плит в Новой Москве

Ребенок хлебнул жидкости, предназначенной для очистки плит, в Новой Москве. Девочку из поселения Марушкинское увезли в больницу с ожогами. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в дачном поселке «Искра» в поселении Марушкинское. Девочка нашла средство в ванной, и пока никто не видел, решила испробовать его на вкус. По словам мамы малышки, родители оставили ее на несколько минут, а когда спохватились — было уже поздно. Ребенок успел сделать несколько глотков.

Прибывшая на место скорая подтвердила, что у девочки химический ожог рта и глотки и острое отравление. Ребенка вместе с мамой госпитализировали в городскую больницу в Москве. Угрозы жизни для ребенка нет.

Накануне в Лобне двух детей увезли в больницу с острым отравлением — они добрались до жидкости для удаления жиров.

В январе в Московской области врачи спасли годовалого пациента, который выпил жидкость для розжига. У него развилась токсическая пневмония.