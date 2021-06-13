Ребенок попал под винт катера в Москве. СМИ сообщили о его смерти

В районе Строгино под винт катера попал малолетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 12:10, во время движения маломерного судна в акватории Москвы-реки малолетний мальчик выпал за борт, в результате чего был травмирован винтами катера», — рассказали в ведомстве.

Следователи начали проверку случившегося.

Telegram-канал Life Shot сообщил, что мальчик умер от полученных травм. По данным канала, ребенку было шесть лет, его семья каталась на водных лыжах, когда он выпал за борт и попал под винт.