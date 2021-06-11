Ребенок попал под поезд в Ярославской области

Девятилетний мальчик погиб под колесами поезда в Ярославской области. Ситуация произошла около железнодорожной станции «Берендеево». Платформа находится в Переславском районе Ярославской области. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Школьник получил серьезные травмы. Приехавшим на место происшествия медикам не удалось спасти ребенка. Мальчик скончался на месте. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Пока неизвестно, по каким причинам девятилетний ребенок оказался на железнодорожных путях без присмотра.