Ребенок попал под мусоровоз в Великом Новгороде

В Великом Новгороде водитель мусоровоза насмерть сбил 10-летнего школьника. ДТП произошло на улице Ломоносова в пятницу, 11 марта, написали «Невские новости».

По информации пресс-службы СК по Новгородской области, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу в том момент, когда на него наехал мусоровоз. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета.

После установления всех деталей трагедии будет принято решение о возбуждении уголовного дела.