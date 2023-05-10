Происшествия 10 мая 2023, 17:30 Ребенок попал под машину в Тагиле, пытаясь перебежать дорогу

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В Тагиле жертвой ДТП стал восьмилетний мальчик, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

По предварительным данным, автомобиль Suzuki, за рулем которого сидела 39-летняя женщина, ехал по Алтайской улице. Внезапно на дорогу выскочил ребенок, иномарка не успела затормозить и сбила его. Ребенка доставили в больницу, но после осмотра отпустили. По факту ДТП проводится проверка.

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