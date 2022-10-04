Подросток попал под машину в Челябинской области | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:07 Поделиться Telegram

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Viber Подросток попал под машину в Челябинской области

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Машина сбила подростка, который шел вне зоны пешеходного перехода в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ОГИБДД России по Миассу.

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Водитель не успел среагировать, так как несовершеннолетний появился на дороге внезапно. В результате подросток получил травмы. Его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

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