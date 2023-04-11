Происшествия 11 апреля 2023, 12:58 Ребенок попал под машину в Челябинской области

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В Челябинской области задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщил Ura.ru.

Авария произошла в Копейске в районе одного из домов на улице Гольца. Автомобилист сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего уехал с места происшествия. Его нашли в течение двух часов. Отмечается, что у мужчины были признаки опьянения и он отказался проходить медосвидетельствование. Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав.