Ребенок попал под машину на пешеходном переходе в Севастополе

Восьмилетний мальчик попал под машину, когда переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

Женщина за рулем машины не остановилась на красный свет, и из-за этого сбила ребенка.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок доставлен в детскую городскую больницу», — рассказала заместитель начальника пресс-службы регионального МВД Мария Нажа.

Признаков опьянения у водителя не было. Полицейские устанавливают детали и подробности происшествия.