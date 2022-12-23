Происшествия 23 декабря 2022, 23:34 Ребенок попал под колеса Volvo в Красносельском районе Санкт-Петербурга

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Серьезное ДТП произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Семилетний мальчик попал под колеса Volvo. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на источник.

Водитель ехал от улицы Пионерстроя к проспекту Буденного. На пешеходном переходе он совершил наезд на ребенка, когда мальчик вместе с дедушкой шли по переходу на зеленый сигнал светофора.

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После аварии ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

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