02 мая 2023, 12:57
Ребенок попал под колеса школьного автобуса в Тюменской области
Школьный автобус сбил семилетнего мальчика в селе Упорово Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за остановки общественного транспорта.
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Отмечается, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавший получил травму ноги, его доставили в больницу.
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