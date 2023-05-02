Происшествия 02 мая 2023, 12:57 Ребенок попал под колеса школьного автобуса в Тюменской области

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Школьный автобус сбил семилетнего мальчика в селе Упорово Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за остановки общественного транспорта.

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Отмечается, что в момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавший получил травму ноги, его доставили в больницу.