Ребенок попал под колеса Mercedes на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 14:44 Ребенок попал под колеса Mercedes на западе Москвы Источник «360»: Mercedes сбил ребенка на переходе на западе Москвы РИА "Новости"

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Водитель автомобиля Mercedes наехал на ребенка на пешеходном переходе на улице Инициативной на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Для оказания помощи пострадавшему пешеходу на место прибыли врачи. По предварительным данным, ребенок находится в сознании.

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В пресс-службе столичного главка МВД подчеркнули, что от наезда иномарки пострадал ребенок 2014 года рождения. На осмотр пешехода доставили в травмпункт.

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По словам источника, ребенок перебегал дорогу на пешеходном переходе за уходящим автобусом. Он резко вылетел на проезжую часть, и водитель Mercedes не успел затормозить. Врачи предварительно диагностировали у пострадавшего ушиб голени.