Происшествия 23 января 2023, 17:02 Ребенок попал под колеса машины в Челябинске

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Водитель легкового автомобиля сбил шестилетнего мальчика на пешеходном переходе в Челябинске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, за рулем легковой иномарки был 40-летний мужчина. Мальчик находился в сопровождении матери, однако в какой-то момент ребенок попытался самостоятельно перейти дорогу и попал под колеса автомобиля.

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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу.

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