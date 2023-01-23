23 января 2023, 17:02
Ребенок попал под колеса машины в Челябинске
Водитель легкового автомобиля сбил шестилетнего мальчика на пешеходном переходе в Челябинске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
По предварительным данным, за рулем легковой иномарки был 40-летний мужчина. Мальчик находился в сопровождении матери, однако в какой-то момент ребенок попытался самостоятельно перейти дорогу и попал под колеса автомобиля.
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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу.
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ДТП
Челябинск
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