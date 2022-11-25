25 ноября 2022, 14:08
Ребенок попал под колеса машины под управлением 17-летней девушки без прав
Серьезное ДТП произошло вечером 23 ноября в Сочи. Там 17-летняя девушка, которая не имела прав, сбила ребенка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась на улице Пластунской. Под колеса машины Peugeot попала десятилетняя девочка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ребенок получил серьезные травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
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Как установили следователи, водительница взяла ключи от машины в тот момент, когда ее родителей не было дома. Данные о ДТП передали в комиссию по делам несовершеннолетних.
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ДТП
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