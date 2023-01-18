Происшествия 18 января 2023, 22:56 Ребенок попал под колеса легковушки в Самаре

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В микрорайоне Южный город в Самаре ребенок попал под колеса иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 18 января водитель Kia Rio направлялся по Николаевскому проспекту. В какой-то момент он сбил 10-летнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Ребенок получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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