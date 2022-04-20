Ребенок попал под колеса иномарки в одном из дворов Сургута

В югорском городе Сургут десятилетний мальчик попал под колеса иномарки. Авария произошла вечером во вторник, 19 апреля, в одном из дворов многоквартирного дома по улице Ивана Захарова. Ребенок неожиданно выскочил на проезжую часть, где его сбил автомобиль KIA.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на SiTV, водитель иномарки задел юного пешехода по касательной. Несмотря на то, что никаких ран от удара автомобилем школьник не получил, его отправили в больницу. Мальчику предстоит пройти обследование, чтобы убедиться, что он не получил скрытых травм.

Все подробности аварии сейчас устанавливаются.