Происшествия 19 мая 2023, 12:41 Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

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Восьмилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил ребенка, который выехал на велосипеде из-за припаркованной машины. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

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Отмечается, что причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.