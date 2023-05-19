19 мая 2023, 12:41
Ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске
Восьмилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию по городу.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил ребенка, который выехал на велосипеде из-за припаркованной машины. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
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Отмечается, что причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
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