Происшествия 29 июня 2023, 13:39 Ребенок попал под колеса автомобиля в центре Казани

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ДТП произошло на улице Достоевского в центре Казани. Там под колеса машины попал семилетний ребенок. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Авария случилась 28 июня. По предварительным данным, 37-летняя водитель Audi превысила скорость движения. В этот момент под колеса машины попал ребенок. По предварительным данным, женщина не заметила его. Мальчика доставили в больницу. Информации о его состоянии не поступало.