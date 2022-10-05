Ребенок попал под колеса автомобиля такси в ХМАО | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок попал под колеса автомобиля такси в ХМАО

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ДТП с участием автомобиля такси произошло накануне в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на паблик «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель такси врезался в женщину с ребенком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

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«Таксист сразу увез пострадавших в больницу», — говорится в сообщении.

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Как рассказала мать пострадавшего, на данный момент состояние ее ребенка в норме.

«Я не знаю, что с водителем решили, это мне уже не важно. Главное с ребенком все хорошо», — написала женщина в соцсетях.

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