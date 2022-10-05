Ребенок попал под колеса автомобиля такси в ХМАО | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Реклама

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Спецоперация

05 октября 2022, 15:08

ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера»

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Спецоперация

05 октября 2022, 14:58

Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области

Происшествия

05 октября 2022, 14:35

Ребенок попал под колеса автомобиля такси в ХМАО

Читать 360tv в

ДТП с участием автомобиля такси произошло накануне в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на паблик «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель такси врезался в женщину с ребенком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

Реклама

«Таксист сразу увез пострадавших в больницу», — говорится в сообщении.

Реклама

Как рассказала мать пострадавшего, на данный момент состояние ее ребенка в норме.

«Я не знаю, что с водителем решили, это мне уже не важно. Главное с ребенком все хорошо», — написала женщина в соцсетях.

ХМАО

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама