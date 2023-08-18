Происшествия 18 августа 2023, 01:28 Ребенок попал под колеса автомобиля на юго-востоке Москвы Автомобиль сбил ребенка во дворе дома на Люблинской улице в Москве РИА «Новости»

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Водитель автомобиля наехал на ребенка во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Авария произошла на Люблинской улице около 20:40. Автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода во дворе дома. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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Других подробностей не приводилось. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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