24 ноября 2021, 14:55
Ребенок попал под грузовик в Казани
В столице Татарстана случилось ДТП, в результате которого погиб семилетний мальчик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Дни.ру» уточнили, что авария произошла на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе. Водитель водовоза «Камаз» сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил смертельные травмы и скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.