Ребенок попал под грузовик в Казани

В столице Татарстана случилось ДТП, в результате которого погиб семилетний мальчик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе. Водитель водовоза «Камаз» сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил смертельные травмы и скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.