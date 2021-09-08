08 сентября 2021, 13:08
Ребенок попал под электросамокат в Сочи
Ребенка сбил мужчина на электросамокате в Сочи. Водителя будут судить. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства по Краснодарскому краю.
«Обвиняемый, двигаясь на личном электросамокате по улице Конституции СССР в городе Сочи, наехал на малолетнюю девочку», — рассказали в ведомстве.
В результате у пострадавшей диагностировали перелом лобной кости.
Уточняется, что после столкновения мужчина даже не остановился, но в результате его догнал отец девочки. На мужчину завели уголовное дело, которое направлено в суд.