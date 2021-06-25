Ребенок попал под автобус в Кургане

Автобус сбил десятилетнюю девочку в Кургане. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД.

По данным сайта «Дни.ру», девочка получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась. Дорогу она переходила по пешеходному переходу, который не регулируется.

«Водитель 1976 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения», — рассказали в ведомстве.