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    26 февраля 2022, 00:04

    Ребенок получил травмы во время ДТП в Тюменской области

    Арина Бобкова

    В городе Тобольск Тюменской области при столкновении двух машин на перекрестке получил травмы трехлетний ребенок.

    Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону, автофургон и легковая машина не поделили дорогу на перекрестке улиц Семена Ремезова и Ленская.

    По предварительным данным, автофургон, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Toyota, который ехал по главной дороге.

    При столкновении двух машин получил небольшие травмы водитель иномарки и трехлетний мальчик. Более тяжелого исхода удалось избежать благодаря специальному детскому креслу.