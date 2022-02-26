Ребенок получил травмы во время ДТП в Тюменской области

В городе Тобольск Тюменской области при столкновении двух машин на перекрестке получил травмы трехлетний ребенок.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону, автофургон и легковая машина не поделили дорогу на перекрестке улиц Семена Ремезова и Ленская.

По предварительным данным, автофургон, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Toyota, который ехал по главной дороге.

При столкновении двух машин получил небольшие травмы водитель иномарки и трехлетний мальчик. Более тяжелого исхода удалось избежать благодаря специальному детскому креслу.