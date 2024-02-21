Происшествия 21 февраля 2024, 14:20 Ребенок получил травмы в результате ДТП в Самаре

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Авария, в которой пострадал ребенок, произошла накануне в Советском районе Самары. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, мужчина за рулем Hyundai Solaris во время поворота не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Niva, в результате чего машины столкнулись. В ДТП пострадали 44-летняя женщина-пассажир Hyundai Solaris и девятилетний ребенок.

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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.