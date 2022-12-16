16 декабря 2022, 16:39
Ребенок получил травмы в результате ДТП с участием двух иномарок в центре Волгограда
Серьезное ДТП произошло в центре Волгограда. На улице Советской столкнулись две иномарки. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Реклама
За рулем Hyundai Elantra находился 45-летний водитель. Он направлялся в сторону улицы Гагарина. В какой-то момент он решил проехать на красный свет и на высокой скорости врезался в Renault Duster. Семилетний ребенок, который находился во втором автомобиле, получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали.
ДТП
Реклама
Реклама