Происшествия 16 декабря 2022, 16:39 Ребенок получил травмы в результате ДТП с участием двух иномарок в центре Волгограда

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Серьезное ДТП произошло в центре Волгограда. На улице Советской столкнулись две иномарки. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

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За рулем Hyundai Elantra находился 45-летний водитель. Он направлялся в сторону улицы Гагарина. В какой-то момент он решил проехать на красный свет и на высокой скорости врезался в Renault Duster. Семилетний ребенок, который находился во втором автомобиле, получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали.