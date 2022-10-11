Ребенок получил травмы в ДТП в Оренбургской области | 360°

Происшествия 11 октября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ребенок получил травмы в ДТП в Оренбургской области

Читать 360tv в

Машина вылетела в кювет на трассе Казань — Оренбург — Акбулак. Пострадал ребенок, сообщило издание 56orb со ссылкой на ГУ МВД.

Установлено, что автомобиль перевернулся. Точные причины происшествия пока не известны. Двухлетний пассажир попал в больницу.

Реклама

«На момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве», — уточнили в ведомстве.

Реклама

0 0 0 0 0 0