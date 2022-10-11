Ребенок получил травмы в ДТП в Оренбургской области | 360°

Все новости
Подмосковье
11 октября 2022, 14:57
Подмосковные врачи спасли при родах двойню с переплетением пуповин
Подмосковье
11 октября 2022, 14:57
Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады
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Спецоперация
11 октября 2022, 14:52
«Герань-2» атакует энергосистему. Главное о новых ударах по украинской инфраструктуре
Мир
11 октября 2022, 14:49
Часть Львова осталась без света после удара
Спецоперация
11 октября 2022, 14:47
Песков оценил достижение целей России в ходе спецоперации
Спецоперация
11 октября 2022, 14:44
Часть населенных пунктов Днепропетровской области осталась без света
Интересное
11 октября 2022, 14:40
Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья
Мир
11 октября 2022, 14:39
«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США
Общество
11 октября 2022, 14:38
Фейк: в Москве мобилизуют бездомных