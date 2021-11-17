Ребенок получил травму в детском саду в ЯНАО

Девочка получила травму в детском саду в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Это произошло на детской площадке в присутствии воспитателя.

«В августе текущего года во время прогулки на детской игровой площадке образовательного учреждения в присутствии воспитателя в процессе игры на карусели девочка получила травму», — уточнили в ведомстве.

В суд был направлен иск с требованием компенсации морального вреда. Суд установил, что руководство детского сада обязано выплатить 30 тысяч рублей в пользу ребенка.