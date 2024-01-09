Происшествия 09 января 2024, 12:40 Ребенок получил травму после примерки шапки в московском магазине Shot: ребенок расцарапал голову гвоздем после примерки шапки в магазине в Москве РИА «Новости»

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Примерка шапки в магазине Familia закончилась травмой для мальчика из Москвы. Он расцарапал голову гвоздем, торчащим из антикражного датчика. Родители ребенка написали заявление в полицию, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, несчастный случай произошел в ТРЦ «Азовский» на юго-западе столицы. Острый гвоздь торчал из датчика, прикрепленного к головному убору «Чудо-кроха». Родители не заметили дефект, и в результате примерки ребенок сильно поцарапал голову.

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Семья обратилась в полицию и потребовала, чтобы магазин привлекли к административной ответственности по статье о нарушении условий торговли. Они также настаивали на проведении проверки заведения на предмет соблюдения закона о защите прав потребителей.

Ранее другой ребенок пострадал в столичном продуктовом. На шестилетнюю девочку напал мужчина и начал угрожать, что придушит ее.