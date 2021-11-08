Ребенок получил сотрясение мозга в развлекательном центре в ЯНАО

В развлекательном центре в городе Ноябрьск пострадал восьмилетний ребенок. По словам матери мальчика, он получил сотрясение головного мозга и гематому из-за того, что в центре нарушена техника безопасности. Об этом написал Ura.ru.

«На батутах было три ребенка. Мальчик задел сына, он упал вниз, где были квадраты мягкие, но задел трубу, на которой держится сам батут. На фото видно, что поролон отошел от трубы во многих местах, а в некоторых вообще отсутствует», — сообщила женщина.

По словам директора развлекательного центра Карины Гусевой, на входе гостья подписала ознакомление с правилами, в которых указано, что она сама осуществляет присмотр за ребенком в игровой. Несмотря на то, что на батуте запрещены грубые игры, мама не остановила детей, которые нарушали технику безопасности.

Жители Ноябрьска в группе «Типичный Ноябрьск» во «ВКонтакте» поддержали маму пострадавшего мальчика. В комментариях они написали, что детскому центру действительно нужна проверка из-за его плачевного состояния.