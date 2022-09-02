Происшествия 02 сентября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber Ребенок получил ожоги, опрокинув на себя стакан чая в Оренбургской области

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Маленькая девочка облилась горячим чаем и заработала серьезные ожоги, пока гостила у бабушки и дедушки в Бузулуке Оренбургской области. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на МО МВД «Бузулукский».

О случившемся сотрудники полиции узнали от врачей, на прием к которым поступила десятилетняя девочка. Выяснилось, что ребенок сделал себе чай и случайно облился. В результате кипятком окатило живот и правую ногу. Бабушка вместе с внучкой отправились в больницу. Там врачи диагностировали у девочки термический ожог второй степени.

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«Ей ничего не угрожает, состояние оценивается, как удовлетворительное», — отметили в МВД.

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