Происшествия 23 марта 2024, 23:59 Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на Севастополь Развожаев: ребенок получил осколочное ранение на улице Щербака в Севастополе РИА «Новости»

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Несколько воздушных целей сбили российские ПВО над Севастополем, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. По его информации, осколками ранило ребенка.

«Зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной», — сообщил губернатор.

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Развожаев уточнил, что на Индустриальной загорелся автомобиль и трава на участке. Горожан попросили не подходить к обломкам. Глава региона пояснил, что дым на внутреннем рейде — это военная маскировка.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали. В многоэтажке обрушились три балкона, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.